LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo comanda tra le moto dopo 263 km Al-Attiyah in testa tra le auto

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.30– L’attacco di Al-(Team Prodrive) è arrivato all’82° km: il qatariotacon il tempo di 40:38 a precedere l’Audi di Carlos Sainz Sr (40:55) e la Toyota del saudita Al Rajhi (41:03). Vedremo se nella prosecuzione della speciale questa tendenza sarà confermata. 9:30– Non cambia la situazione al rilevamento 263. Il cilenocontinua la sua corsa da leader segnando un tempo di 2:22:10, segue lo statunitense Brabec con 2:24:41, quindi Branch con 2:25.13. Ancora quinto Bernavides 09.25 QUAD – QUAD – Si segnalano i primi passaggi al km 126. Medeiros mantiene la vetta con 14 secondi su Andujar che si avvicina. Terzo Giroud a 1:03, quarto Kancius a 5:03. Al km 156 sono ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra lunga DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la quarta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.36 Per quanto riguarda le auto e i camion, il loro via è previsto rispettivamente alle 08.40 e alle ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.01 QUAD – Siamo in attesa del primo rilevamento cronometrico per questa categoria. 08.00 moto – Siamo ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre la rencontre de tennis entre Arthur Fils et Nuno Borges (Auckland, Deuxième tour) ...La journée est à nouveau longue pour atteindre Al Hofuf, au milieu d'une oasis avec trois millions de palmiers-dattiers. Bien que l'étape soit longue, le terrain est ...