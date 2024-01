LIVE Arcada Galati-Civitanova | Champions League volley 2024 in DIRETTA | marchigiani a caccia del quinto successo

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43: Operazione quarti di finale da completare per la Lubeche, dopo essersi risollevata in campionato grazie al 3-0 rifilato a Padova in Superlega, ha la possibilità di centrare un obiettivo importante nella sua stagione, fin qui molto altalenante, cercando la qualificazione ala fase ad eliminazionein. Fin qui ihanno sempre vinto in un girone, bisogna dirlo, tutt’altro che impossibile per quelle che sono le qualità della squadra di Blengini, brava a non concedersi distrazioni finora. 16.40: Buonasera e benvenuti alladella sfida della quinta giornata della pool E dimaschile di pallavolo tra la ...