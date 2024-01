LIVE Arcada Galati-Civitanova 3-2 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | i rumeni infliggono la prima sconfitta ad una distratta Lube

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide delle squadre italiane in(domani saranno ben 4) e buona serata! 19.20: Per l’21 i punti di Gergye, 20 quelli di Nikula che è entrato nel secondo set, 11 di Butnaru. Per Citivanova 21 punti di Lagumdzija, 20 di Nikolov, 13 per Yant e 11 per Chinenyeze 19.18: La squadra marchigiana ha sofferto in ricezione, non sempre è stata efficace in attacco e a muro ed ha permesso alle bocche da fuoco avversarie, in particolare Nikula e Gergye di disputare una partita di altissimo spessore 19.17. Non è stata sicuramente la migliore versione stagionale dellaquella vista ama i marchigiani avevano già la certezza dell’accesso ai quarti come...