LIVE Arcada Galati-Civitanova 1-2 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | rumeni avanti a sorpresa dopo tre set | 25-20

25-20 Out Zaytsev da zona 4 eora si trova sotto 1-2, deve provare a rimontare per non perdere il primo match in24-20 Il muro di Theo Lopes su Lagumdzija 23-20 Errore al servizio22-20: Vincente Zaytsev da zona 4 22-19 Diagonale vincente di Nikolov da zona 4 22-18 La pipe di Gergye 21-18 Vincente Gergye da zona 4 20-18 Mano out Lagumdzija da zona 2 20-17 Vincente la diagonale di Gergye da zona 4 19-17 Nikolov da zona 4 sopra al muro 19-16 Parallela vincente di Gergye da zona 4 18-16 Mano out Nikolov in pipe 18-15 Primo tempo Butnaru 17-15 Mano out Lagumdzija da seconda linea 17-14 Nikula mano out da zona 2 16-14 Parallela vincente di Bala da zona 4 15-14 Primo tempo Chinenyeze 15-13 Nikula vincente da seconda linea 14-13 ...