Litio | fronte anti-Cina Nasce il colosso tra Australia e Usa

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo i rumors che si erano susseguiti lo scorso settembre, è ufficiale la nascita di un gigante dela livello globale. Si chiamerà Arcadium Lithium, nuova entità che rappresenta la fusione di due aziende minerarie e chimiche attive sul mercato, ovvero l’na Allkem e l’americana Livent Corporation. Agli azionisti di Livent sono state assegnate 2,4 azioni ordinarie di Arcadium Lithium (quotate al New York Stock Exchange) per ogni azione di Livent posseduta prima della fusione, mentre gli azionisti di Allkem hanno ricevuto un rapporto di 1 azione Arcadium Lithium per ogni azione di Allkem posseduta prima della fusione. Un rapporto rispettivamente del 44 e 56% su Arcadium. Tra gli investitori più rilevdi Allkem, si annovera Toyota Tsusho Corp insieme ad una serie di fondi d’investimento. Quasi il 90% dei voti totali è ...