Lisa Bonet chiede il divorzio da Jason Mamoa | “Differenze inconciliabili”

(Di martedì 9 gennaio 2024)Momoa divorzieranno a breve. L’attrice 56enne, il cui nome legale è Lilakoi Moon, ha presentato i documenti per porre fine al suo matrimonio con il 44enne Momoa presso il tribunale della contea di Los Angeles. La dichiarazione arriva quasi due anni dopo l’annuncio della loro separazione: i due erano insieme da 18 anni. La petizione citacome motivo della separazione. Nel documento si afferma che nessuno dei due dovrebbe ricevere sostegno finanziario e che entrambi si sono accordati sulla divisione dei beni. La coppia ha due figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. Momoa è conosciuto per i suoi ruoli nei film ‘Aquaman‘ e ne ‘Il Trono di Spade‘.è stato una star dei ‘Robinson’ e ha recitato nei film ‘Alta fedeltà‘ e ‘Nemico ...

Le due star hollywoodiane stanno mettendo la parole fine al loro matrimonio in via definitiva. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla situazione trae Jason Momoa. Jason Momoa e- Spetteguless.it Jason Momoa è uno dei sex symbol e attori più acclamati degli ultimi anni a Hollywood, soprattutto grazie al suo ruolo da ...Fotogallery - Trae Jason Momoa è finita Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin compie 80 anni Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Golden Globes 2024, i protagonisti ...Jason Momoa e Lisa Bonet si solo lasciati è ufficiale. Dopo 18 anni insieme, un matrmonio e due figli, la coppia si divide. Jason e Lisa avevano già annunciato ...La gieffina si riferisce a quando Beatrice Luzzi lasciò la casa per raggiungere il padre in ospedale. Ora secondo Letizia la situazione è diversa, perché in questi giorni, l'attrice è venuta a ...