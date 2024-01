L’ipotesi guasto meccanico dietro l’incidente di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo nel lago di Como | «Il Suv non partiva»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024)la morte dineldipotrebbe esserci undel Suv Mercedes Gls. Le indagini per ora non hanno trovato elementi che accreditano quelle del malore e dell’errore umano. Mentre c’è una testimonianza che accredita la versione del problema tecnico. È quella di Monica Barbanti, ex fidanzata di. «Mi aveva raccontato che in garage aveva provato più volte ad accendere l’auto, ma non. Poi, a un certo punto, si è accesa. Lui stesso mi aveva detto che avrebbe dovuto sentire la Mercedes, ma non so se l’abbia fatto oppure no. Sul momento non ci avevo dato peso». Il computer di bordo Anche Barbara, sorella di ...