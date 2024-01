L’ipocrisia rancida di Henderson | mai un calciatore si era umiliato così per soldi Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Non c’è un violino abbastanza piccolo per suonare i lamenti di”. E ilnon potrebbe andarci più pesante di: “in soli sei mesi ha prodotto un intero manuale su come distruggere una reputazione da zero. Raramente un giocatore un tempo ammirato si èmiseramente nella ricerca apparente dell’arricchimento personale. Che ne è di questo autoproclamato alleato Lgbt che si ritira verso un regime in cui la sua fascia arcobaleno doveva essere resa in scala di grigi? O del sostenitore dell’Inghilterra che si entusiasma per la candidatura dei sauditi alla Coppa del Mondo 2034? Questi sono i tipi di cicatrici reputazionali che il denaro non può guarire”. Oliver Brown questo pezzo contro il campione (“di ipocrisia”) inglese ce l’aveva in canna da un po’. Aspettava solo che l’ex ...