Lino Banfi incontra il “nipote” in America e si fa subito riconoscere | “Ma mangi? Sei magro magro!”

(Di martedì 9 gennaio 2024)non smette di far emozionare il pubblico. Il creator Fabio Farati, Faffapix su TikTok, ha realizzato col suo coinquistatunitense un video che lo vede protagonista di una sorpresa andata immediatamente virale sulla piattaforma social. Nel filmato, il tiktoker e l’attore che ha interpretato il personaggio di “nonno Libero”, si fingono nonno e. Nei contenuti postati da Faffapix e l’amico, i due realizzano simpatici sketch in cui interpretano gli stereotipi che maggiormente contraddistinguono gli italiani e glini, specialmente quando si parla di cibo. Nella clip, che ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, il “nonno”ha realizzato una sorpresa al “Fabio”. L’attore sarebbe partito dall’Italia solo per raggiungere Farati a Los ...

Oltre 5 milioni di visualizzazioni su TikTok e il web in visibilio per l'incontro tra Lino Banfi e il ' nipote ' Fabio Farati a Los Angeles , dove ... (europa.today)

I due si abbracciano commossi, ma non c'è nulla di vero in questo emozionante incontro familiare. L'attore pugliese ha solo due nipoti, figli della primogenita ...Tutti noi siamo cresciuti con le immagini in tv della fiction Un medico in famiglia e tutti conosciamo e amiamo il personaggio di nonno Libero , interpretato dal simpaticissimo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha desiderato essere il nipotino del nonno più famoso d'Italia, sperando di ricevere da lui quei saggi e buffi consigli capaci di risolvere le ...Il video virale di un presunto incontro tra Lino Banfi e il tiktoker Fabio Farati ha catturato l'attenzione di milioni di persone ...Il nonno di tutta Italia ha fatto una sorpresa al suo amato nipote, volando negli Stati Uniti per andare a trovarlo: il video postato dal coinquilino è diventato virale su TikTok ...