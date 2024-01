Lindsay Lohan appare a sorpresa alla premiere di Mean Girls FOTO

Il tutto è accaduto per uno spot confezionato per la catena Wallmart. Walmart ha svelato una serie di spot pubblicitari in vista del Black Friday che ... (movieplayer)

L'ex star di Mean Girlsè apparsa a sorpresa alla sorpresa alla premiere della nuova versione musical del cult del 2004. L'attrice si è riunita alla sceneggiatrice e produttrice Tina Fey, che ha ripreso il ...Angourie Rice sarà Cady Heron, portata al successo dell'iconica interpretazione di( FOTO ), mentre i panni di Regina George saranno vestiti da Reneé Rapp, una delle artiste in ...L'ex star di Mean Girls Lindsay Lohan è apparsa a sorpresa alla premiere della nuova versione musical del cult del 2004.Finalmente la Paramount ha rilasciato il nuovo trailer del remake di Mean Girls, che vedrà nel cast alcune new entry, come Jon Hamm!