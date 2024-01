Lindsay Lohan alla premiere del remake di Mean Girls

(Di martedì 9 gennaio 2024) A distanza di 20 anni dall’uscita dicon, al cinema debutterà ildiretto da Arturo Perez Jr. e Samantha Jayne. La trama è ovviamente la stessa (“dopo essere cresciuta in mezzosavana, l’adolescente Cady Heron si trasferisce in Illinois con la famiglia e qui deve fare i conti con l’habitat del liceo locale, dominato da Regina George“), ma il cast è totalmente cambiato per ovvie ragioni anagrafiche. Il ruolo di Cady Heron che un tempo era dinella versione 2024 è stato affidato ad Angourie Rice; mentre la celebre Regina George di Rachel McAdams è stata affidata a Renée Rapp. La tonta Karen interpretata da Amanda Seyfried ora è interpretata dall’attrice di origini indiane Avantika Vandanapu. L’altra ...

Angourie Rice sarà Cady Heron, portata al successo dell'iconica interpretazione di( FOTO ), mentre i panni di Regina George saranno vestiti da Reneé Rapp, una delle artiste in ...In questa versione 2.0 del graffiante teen - movie con protagonista, l'ingenua studentessa Cady Heron ( Angourie Rice ), nuova arrivata alla North Shore, fa amicizia con le ragazze ...Grande attesa per Mean Girls, la versione cinematografica del musical che vedrà Angourie Rice nel ruolo di Cady Heron e Reneé Rapp in quello di Regina George. Paramount Pictures ha distribuito il ...Finalmente la Paramount ha rilasciato il nuovo trailer del remake di Mean Girls, che vedrà nel cast alcune new entry, come Jon Hamm!