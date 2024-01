L’incapacità di Meloni di tagliare il cordone con l’estrema destra

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 gennaio 2024) C’è sempre stata, ogni anno da quarantasei anni, la manifestazione commemorativa in via Acca Larentia, a Roma, in ricordo dei tre giovani militanti del Movimento sociale italiano – Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni – uccisi il 7 gennaio 1978 per mano di delinquenti delsinistra, i primi due, e da un inquietante intervento della polizia che causò la morte del terzo ragazzo. Ogni volta c’è questo appuntamento nell’umida sera di un quartiere di piccola e media borghesia dove c’era la sezione del Movimento sociale, e sempre seguendo i rituali lugubri delle braccia tese e degli urli «camerata…Presente!». Una scena negli anni sempre più penosamente sbiadita e via via identificata come folklore di mitomani: c’è modo e modo per ricordare le vittime degli anni di piombo. Ci sono state, e per fortuna, commemorazioni più civili e condivise. Ma ...