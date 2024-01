L’impatto del progetto Coni-Figc “Performance Italia” | meno infortuni nel calcio

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) I due gruppi di lavoro, coordinati dal Prof. Valter Di Salvo (Responsabile dell’Areadel Club) e dal Prof. Alessandro Donati (Coordinatore metodologia dell’allenamento dell’Imss del), sono partiti dall’identificazione del modello di prestazione specifico del calciatore analizzando non solo la letteratura esistente, ma anche studiando i movimenti dei calciatori della Nazionalena. Per il Prof. Valter Di Salvo: “La resistenza del calciatore influenza fortemente la prestazione in gara. Così come nei precedenti mondiali di, anche in Qatar 2022 si è realizzato un maggior numero di gol nel secondo tempo (+34%) rispetto al primo tempo, e particolarmente negli ultimi 15 minuti di gioco. Inoltre, è proprio negli ultimi 15 minuti della gara che si riscontra il maggior numero ...