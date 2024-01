Libano | nuovi raid mirati di Israele | ucciso il capo delle forze aeree di Hezbollah Blinken a Netanyahu | «Basta vittime civili a Gaza» – I video

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non accenna a spegnersi l’escalation di violenza traed, nel giorno in cui è in visita nello Stato ebraico il segretario di Stato Usa Antony. Nelle prime ore di questa mattina il gruppo sciita che opera nel sud delha colpito per la prima volta con droni esplosivi il centro di comando nord dell’esercito israeliano di Safed. Una reazione all’uccisione mirata, ieri, del vicecomandanted’élite del “Partito di Dio”, Wissam al-Tawil che non avrebbe provocatoné danni, secondo l’Idf, ma dolorosa. A stretto giro è arrivata così la controrisposta israeliana: altri tre miliziani disono stati uccisi in strikenel sud del. Uno di essi sarebbe secondo i ...

A stretto giro è arrivata così la controrisposta israeliana: altri tre miliziani di Hezbollah sono stati uccisi in strike mirati nel sud del Libano. Uno di essi sarebbe secondo i media locali Ali