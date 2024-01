LFA Reggio | il Dt Bonanno a tutto campo | ripescaggio | calciomercato e il nome Reggina

Nel corso dell'intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, il DT Bonanno ha parlato anche di ripescaggio, calciomercato e settore giovanile: ' Ripescaggio Dovesse toccare a noi abbiamo i requisiti per ...Intervista al DT dellaCalabria Pippo Bonanno , realizzata da Gazzetta del Sud. Di seguito alcuni passaggi: ' Ci stiamo allenando intensamente per affrontare la formazione guidata da Marra. Non sarà per noi un ...Si è chiuso con Lika o ci saranno altri interventi in entrata Pochi interventi, anzi pochissimi rispetto a quello che tutti immaginavano. Anche se a più riprese il DT Bonanno aveva dato indicazioni i ...Domenica si torna a giocare, si sfida un Acireale in crescita. Curiosità per Renelus e Lika ...