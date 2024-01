Letizia Petris | parole shock su Beatrice Luzzi | “Non la sopporto”

(Di martedì 9 gennaio 2024)non è sembrata felice del ritorno dinella casa del Grande Fratello e lo ha fatto capire facendole una accusa davvero pesante. Infatti, alla fotografa non sono andate giù alcune cose che lale ha detto in puntata e così, sfogandosi con Paolo Masella, è stata piuttosto lapidaria sull’attrice. Ma le sue esternazioni non sono piaciute al pubblico, che l’ha nuovamente criticata. GF 2023:non apprezza il commento diha fatto il suo ritorno nella casa del GF 2023 durante la puntata di lunedì 8 gennaio 2024 salutando tutti i concorrenti e riservando loro alcune. E così, rivolgendosi a ...

La puntata di ieri del Grande Fratello ha visto il ritorno di Beatrice Luzzi . Un ritorno attesissimo da molti sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, ma che ha infastidito. Secondo la fotografa, infatti, la produzione del reality show non avrebbe dovuto permettere all'attrice di tornare in gioco . Il fastidio diAlla giovane...... considerando che alcuni di loro, come Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e, hanno scelto di fregarsene completamente del lutto di Luzzi riprendendo, a poche ore dall'annuncio, il loro ...Letizia Petris infastidita dal rientro in casa di Beatrice Luzzi si pone una domanda sul futuro del gioco... É compromessoBeatrice Luzzi ha mandato in crisi la concorrente del reality show La puntata di ieri sera del Grande Fratello è stata caratterizzata per il grande