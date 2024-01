Letizia Petris già contro Beatrice Luzzi? Le accuse del web

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello , ha svela to alcuni retroscena sul l'ex compagno della gieffina, Andrea Contadini che ... (comingsoon)

Letizia Petris ha voluto rimproverare Vittorio Menozzi per alcuni suoi atteggiamenti al GF 2023 che ai suoi occhi non sono stati di buon esempio per ... (anticipazionitv)

Letizia Petris nutre ancora del risentimento per Beatrice Luzzi e lo ha mostrato in una conversazione con Fiordaliso e Vittorio Menozzi dicendo che ... (anticipazionitv)

Gli inquilini sotto accusa sono: Anita Oliveri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin,e Paolo Masella. Proprio la Oliveri , forse informata dagli autori, ha confessato ...... stasera saranno presi provvedimenti contro Rosy Chin , Anita Olivieri , Giuseppe Garibaldi , Massimiliano Varrese e. " Verranno convocati in studio e mostrato loro un video sugli ...La giovane Letizia Petris proprio questo pomeriggio aveva parlato del possibile ritorno di Beatrice in casa Oggi, lunedì 8 gennaio ...Beatrice Luzzi rientra come concorrente nella casa del Grande Fratello già a partire dalla puntata che andrà in onda questa sera lunedì 8 gennaio. Secondo quanto apprende ...