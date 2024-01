L’escursione si trasforma in incubo | due giovani si perdono sul Monte Livata

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un’escursione che siin, momenti di paura – all’arrivo della sera – per dueche si erano avventurati sul. Ieri sera, sul, con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Subiaco, il personale dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino hanno rintracciato e aiutato due, un 19enne e una 21enne, che si erano persi dopo aver intrapreso, nel pomeriggio, un sentiero di montagna a piedi dalla località “Anello” in direzione di Campo dell’Osso percorrendo diversi chilometri. Soccorso Alpino – (ilcorrieredellacitta.com)Ad un certo punto però la coppia, sopraggiunta l’oscurità, si è resa conto di aver perso l’orientamento e di non riuscire più a fare rientro. Lanciando così la richiesta di ...

