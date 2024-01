L' Eredità | niente brindisi? | soldi in Rai | qui si mette davvero malissimo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo il Pandoro-gate di Chiara Ferragni, ci mancava il “caso spumante” a L'. Si scherza, ovviamente, ma la nuova attesissima stagione del quiz di Rai 1 è partita con il botto. Nello specifico, la versione “raddoppiata” di domenica 7 gennaio ha confermato lo stato di grazia della fascia del preserale di viale Mazzini. Marco Liorni, che ha ereditato la trasmissione da Flavio Insinna, sta bissando il successo di Reazione a catena portando il gioco della Ghigliottina a 4 milioni e 144mila telespettatori, con il 22.9 per cento. La coda serale La sfida dei 7 si è fermata, per così dire, al 19.6% (e 3 milioni e 170mila spettatori), anche se Mediaset nella fascia pre-tg può sorridere grazie a Paolo Bonolis che con Avanti un altro! ha raccolto comunque su Canale 5 la bellezza di 3 milioni e mezzo di spettatori (per uno share del 20%). Per una volta, i social hanno ...

