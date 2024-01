L' Eredità | Naomi Buonomo fidanzata con un attore | ecco chi è

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sta facendo molto parlare la nuova Professoressa de L'per la sua bellezza particolare e la sua sensualità. Il prossimo marzo diventerà dottoressa in Marketing e Management Internazionale presso l'Università degli Studi di Napoli. Nata a Santa Maria Capua Vetture, in provincia di Caserta, si diverte pensare che a L'sia stata chiamata a vestire i panni di Professoressa perché, in fondo, una vera professoressa un giorno potrebbe diventarlo per davvero. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, ha fatto anche una confessione sulla sua vita privata;con Francesco Cicchella: "Mi ha detto di essere molto orgoglioso di me. Ci siamo conosciuti al provino del suo primo videoclip musicale ed è stato amore a prima vita. Oggi ...