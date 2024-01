Lei paga le tasse! | Stefania Nobile e Wanna Marchi | la difesa a spada tratta di Chiara Ferragni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) La valanga si ingrossa: oraè anche indagata per truffa aggravata nel contesto dell'affaire-balocco e delle beneficenza dai contorni non trasparenti. Ma non solo: l'influencer deve fare i conti con le disdette, con i contratti che saltano e via discorrendo. Insomma, un assoluto periodaccio. Ovvio che si parli di lei, lo si fa anche a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, il tutto nella puntata di martedì 9 gennaio. Ospiti in collegamento ecco le due regine delle tele-truffe,, che vengono interpellate sulla vicenda-da Parenzo, il quale ricorda: "Voi non vi siete mai presentate all'opinione pubblica come persone buone, anzi. Voi insultavate i telespettatori. La vostra spietatezza era un ...