Legalità | presentata a Caivano la mostra sul giudice Rosario Livatino

... per la parte che ci riguarda, la proposta alternativadal Consiglio di Istituto e dal ... grazie anche all'attrazione di famiglie non residenti, e rafforzerà il presidio diper l'...La manifestazione è statadalla giornalista Giada Giaquinta e vi ha partecipato un ... la proiezione in sala di un video illustrativo delle numerose iniziative di educazione alla...