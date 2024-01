Lecce | le novità dall’allenamento | tre assenti | le condizioni di Sansone

(Di martedì 9 gennaio 2024) Questa mattina, ilsi è allenato in vista della prossima sfida di Serie A in trasferta contro la Lazio. Tutte leQuesta mattina, ilsi è allenato in vista della prossima sfida di Serie A in trasferta contro la Lazio. Tutte ledal report ufficiale del club giallorosso. REPORT – Ilha ripreso questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA la preparazione in vista della 1ª giornata del girone di ritorno, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico con la Lazio.Banda, Rafia e Touba, impegnati con le rispettive nazionali.prosegue nel lavoro personalizzato. Domani seduta di allenamento mattutina.

Questa mattina, ilsi è allenato in vista della prossima sfida di Serie A in trasferta contro la Lazio. Tutte leQuesta mattina, ilsi è allenato in vista della prossima sfida di Serie A in trasferta contro la Lazio. Tutte ledal report ufficiale del club giallorosso. REPORT - Il ...... 6 giocatori diversi in gol (8 gol totali) * Caputo : 3 gol Cancellieri : 1 gol Fazzini : 1 gol Kovalenko : 1 gol Baldanzi : 1 gol Gyasi : 1 gol *più gli autogol di Rafia in Empoli -e Vina in ...