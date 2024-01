Le stelle di Branko | ecco le previsioni di martedì 9 gennaio

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di: Ariete Aumentano le buone influenze provenienti dal Sagittario, segno che governa i rapporti con l'alta politica, il clero, gli avvocati, i lunghi viaggi, le esplorazioni. La Luna insieme con Mercurio e Venere annuncia affari che vengono da lontano. Come, dove e con chi (magari in viaggio), dovete scoprirlo anche da soli. Piccolo suggerimento, un atteggiamento troppo impulsivo in amore rompe la magica atmosfera creata da Venere… Toro Dal segno del Sagittario arriva il saluto della ottimistica Luna: benvenuti nell'anno dell'amore! Un influsso fertile che annuncia anche nascite e liete novità in ...

Ledi, l' oroscopo del giorno di oggi, lunedì 8 gennaio 2024. ARIETE (21 marzo - 20 aprile) : Luna in Sagittario ottimista e giusta per fare qualcosa di nuovo, eccitante e stimolante. Non ...'Ledi', le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 8 gennaio: Ariete Luna in ...Non perderti l’Oroscopo ispirato a Branko e scopri le novità che ti riservano le stelle oggi, martedì 9 gennaio 2024, con previsioni astrologiche dettagliate per ogni segno zodiacale. Oroscopo Ariete ...Oroscopo e previsioni di Branko 10 Gennaio, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.