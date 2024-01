Le serie in arrivo nel 2024 che attendiamo di più

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non possiamo esimerci dall’elencare (o provare a farlo) anche letelevisive chedi più in questoappena partito. Seguendo le tracce percorse già con i film che non vediamo l’ora di gustare in sala e non, ci sono show per tutti i gusti, dall’adattamento di L’amica geniale, che con il suo quarto e ultimo capitolo chiuderà una delle storie più belle viste sul piccolo schermo, alla seconda stagione di House of the Dragon. E sì, anche la terza stagione di The Bear. Tra le novità più curiose una viene ancora dall’Italia ed è M. il figlio del secolo dal libro di Antonio Scurati. Iniziamo. True Detective: Night Country Data di uscita: 15 gennaio, Sky e NOW Ci sono tante prime volte in questo grande ritorno di True Detective, arrivato alla quarta stagione. La prima volta in cui a essere protagoniste sono due agenti donne. ...