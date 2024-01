Le previsioni meteo per il 10 gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto. In serata nessuna variazione con tempo stabile e cieli nuvolosi, deboli piogge possibili nella notte. Temperature comprese tra +5°C e +10°C. Lazio Cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Deboli piogge possibili al pomeriggio sulle zone settentrionali, variabilità asciutta altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli nuvolosi, piogge sparse in arrivo nella notte a partire dai settori costieri. NAZIONALE AL NORD Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali, maggiori schiarite tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo in prevalenza asciutto; neve sul Piemonte dai 300 metri di quota. AL CENTRO Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo ...