Le mete più ambite dagli italiani nel 2024 | Giappone | Stati Uniti e Islanda sul podio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilsi apre con un entusiasmo contagioso per le prossime avventure, e glinon vedono l’ora di esplorare il mondo. Secondo un recente sondaggio condotto da Tramundi, il primo marketplace italiano di viaggi di gruppo organizzati, il, glie l’sono lepiù amateper il, lepiù: dove vogliono andare gli? La voglia di viaggiare è palpabile, con il 40% degliche pianifica una vacanza estiva, mentre il 32% è pronto a preparare la valigia già in primavera. Nonostante i rincari, la maggioranza degliè disposta a ...

Le festività natalizie si avvicinano e, in vista delle partenze – saranno ben 19 i milioni di italiani in viaggio fino a Capodanno – si attende di ... (thesocialpost)

Nuovi progetti, mostre ed eventi culturali per questo autunno continuano a fare tendenza e posizionare la seconda città dei Paesi Bassi come la ... (247.libero)

Le stelle cadenti illuminano il cielo di gennaio: Quando e come vedere le quadrantidi. Leggi tutto Le stelle cadenti di gennaio: Quando e come ... (donnemagazine)

... la Spagna è una dellepreferite dagli italiani, questa non è certo una novità. E il Paese continua a profondere il suo impegno per diventare una destinazione sempresostenibile, con ...... lo stesso nome, dipendente delle poste e di Antonia, il fratello Walter eravecchio di quattro ... Con l`Italia mantenne un contatto estivo, la Val di Non, il lago di Garda,classiche per la ...