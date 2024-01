Le Iene | tra dramma umano | ingiustizia e denuncia sociale

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 gennaio 2024) La popolare trasmissione di approfondimento e‘Le‘ torna in onda su Italia1, con alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. L’episodio di martedì 9 gennaio porterà alla luce diverse storie, tra cui l’attacco di uno squalo in Australia subito da Matteo Mariotti. Le, le anticipazioni di martedì 9 gennaio 2024 Stasera, in prima serata, su Italia1, tornerà l’appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti presenti in studio vi era il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti. Tra i servizi in onda, ci sarà l’intervista a Matteo Mariotti. Il giovane parmense di vent’anni, attaccato da uno squalo il 9 dicembre in Australia, ha parlato della perdita della sua gamba. Polemiche a Monfalcone A Monfalcone si è svolta una polemica ...