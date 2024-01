Le Iene | l' intervista a Matteo Mariotti | Selvaggia Lucarelli mi ha fatto passare per truffatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel servizio in onda stasera, martedì 9 gennaio, in prima serata, su Italia 1, la lungadi Cizco e Giovanni Fortunato a, il ragazzo di Parma a cui hanno amputato metà gamba sinistra in seguito all'attacco di uno squalo in Australia, lo scorso 8 dicembre 2023. All'inviato,racconta i momenti in cui il pescecane lo ha attaccato: “Sono entrato in acqua e dopo un paio di minuti ero a circa 15 metri dalla riva. L'acqua mi arrivava ad altezza petto e mentre mettevo la pinna destra ho sentito questa enorme fitta al piede, purtroppo girandomi ho visto questa enorme ombra, non so dire quanto, però a me è risultata molto grande. In una frazione di secondo mi sono sentito tirare verso una cinquantina o sessantina di metri da dove ero prima. Non so quanti secondi siano passati, è stato ...