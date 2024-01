“Le Iene” anticipazioni del 9 gennaio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) Torna l’appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni, stasera 9su Italia 1. Tra gli ospiti in studio: il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. “Le” nuovo appuntamento stasera 9Tra i servizi in onda: l’intervista di Cizco a Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba. Gaetano Pecoraro è a Monfalcone, dove non si arresta la polemica tra la sindaca Anna Maria Cisint e i cittadini di origine Bengalese, che lamentano di subire continue discriminazioni nei loro confronti. Il primo cittadino quest’estate aveva annunciato provvedimenti contro il burkini, costume utilizzato dalle donne musulmane per fare il bagno e, qualche tempo fa, per motivi di sicurezza e tramite ordinanza del ...