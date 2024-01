Le guerre al centro del discorso di Papa Francesco al Corpo diplomatico

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sono stati due i principali temi di politica internazionale su cui s’è concentrato ildelal, pronunciato ieri in Vaticano. Intanto, la guerra nel vicino oriente: “Tutti siamo rimasti scioccati dall’attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio. Ripeto la mia condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo: in questo modo non si risolvono le questioni tra i popoli, anzi esse diventano più difficili, causando sofferenza per tutti. Infatti, ciò ha provocato una forte risposta militare israeliana a Gaza che ha portato alla morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e ...