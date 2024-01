Le falle della divisione per generi Rai

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Rai Il sorpasso storico di Mediaset, seppur con tutte le attenuanti del caso, qualcosa deve dirci. La mole di flop, per lo più concentrati su Rai2, qualcosa deve dirci. I dietrofront sulla programmazione pure. Le ragioni sono molteplici e non sempre semplici da individuare ma, partendo dalle fondamenta, un problema evidente c’è: laper. Possiamo dire che la tanto agognata “riforma”, votata all’unanimità nell’ottobre 2021, è un fallimento o, se non lo è, è quanto meno inefficace. Sin dall’inizio nutrivamo perplessità sulla nuova organizzazione: in tempi di cataloghi infiniti, il palinsesto, con l’annessa identità di rete, rappresenta uno dei punti distintivi più importantitv tradizionale. Sfuggire da tale logica, parlando di, significava omologarsi trascurando la propria natura ...