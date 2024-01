Le Dolce Vita e il sapore della musica italiana nel mondo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Grandi novità già a gennaio 2024 per "Le" , progetto internazionale che nasce dall'incontro di tre diverse voci, lirico pop e soul. tre giovani artiste unite dalla stesso amore per la ...

Per il 2024 Le Dolce Vita hanno in mente ambiziosi progetti . E a svelarli sono state proprio le tre voci: tutte le novità L'articolo Le Dolce Vita , ... (novella2000)

Grandi novità già a gennaio 2024 per "Le" , progetto internazionale che nasce dall'incontro di tre diverse voci, lirico pop e soul. tre giovani artiste unite dalla stesso amore per la musica e soprattutto dalla stessa voglia di ...Solare,e timida, ha trovato nella scrittura la sua strada. Una strada che l'ha portata da ... Laè un dono insostituibile e prezioso, talvolta trascurato, che merita di essere vissuto ...Quanto pesa la bravura di un attore sulla qualità di un film Una domanda che vale ancora di più per La Petite - in sala dal 18 gennaio distribuito da Movies Inspired e Circuito Cinema - dove la recit ...Grandi novità già a gennaio 2024 per “Le Dolce Vita", progetto internazionale che nasce dall’incontro di tre diverse ...