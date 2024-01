Le 10 cose importanti che ci insegna Gianluca Vialli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il numero lo ha indicato lui stesso in una lunga intervista per il docufilm La bella stagione. Ora in un libro sono raccolte le dieciche si possono fare senza aver bisogno di alcun talento e hanno a che fare con l'amicizia, i valori, le idee, le gioie e i dolori della vita

Le parole dell'attaccante dell'Adana Demirspor in seguito allo schianto in auto avvenuto ieri a Brescia (itasportpress)

Ora lepotrebbero peggiorare ancora, perché è ufficialmente indagata per truffa aggravata . La ... Un ragionamento non rilevante sul piano penale, ma che può portare a considerazionisul ...Sono giorni moltoper il futuro di una Juventus che vuole essere grande protagonista in questo 2024 appena iniziato. Lestanno girando per il verso giusto per la formazione bianconera, che ha battuto ...Bergamo, l’assessore di Palazzo Frizzoni, Marco Brembilla: "Le cose importanti ci sono . Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, con le risorse economiche che abbiamo a disposizione".Il 100% di Casentino Lane all’impresa della famiglia Mantellassi: "Orgogliosi di preservare una tradizione". La fabbrica garantirà una produzione annua di 700mila chili di filato cardato. Restano tutt ...