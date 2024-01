Lazio | Lotito | “Buon compleanno ai laziali Il derby? La supremazia è legata ai fatti | ai risultati”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Claudiosi è presentato questa mattina a Formello, dove è andato in scena un allenamento a porte aperte dellanel giorno del 124°. “a tutti i– esordisce il patron del club biancoceleste -. Sapete che questa ricorrenza suscita in noi sentimenti di grande passione e attaccamento ai colori biancocelesti. Oggi è una giornata importantissima, preludio di ciò che sarà domani, quando avremo un appuntamento importante. Noi dobbiamo essere coscienti di avere un bagaglio culturale, ma soprattutto di passione e sentimenti che vanno aldilà della storia. Non a caso sono 124 anni che professiamo questi valori e siamo stati insiti della nomina di ente morale, proprio perché oltre aisportivi cerchiamo di esaltare gli aspetti ...

Lotito non vuole lasciar partire Kamada e Gila. Di sicurto non a gennaio, ma anche a giugno, quando il contratto del giapponese scadrà,... (calciomercato)

Lorenzo Insigne è in pressing su Sarri per tornare a giocare in Italia. L'ex attaccante del Napoli è in ottimi rapporti con... (calciomercato)

Calciomercato Lazio , in dubbio il futuro di Kamada: il centrocampista giapponese non ha convinto e senza decreto crescita Lotito riflette Come ... (calcionews24)

Sarri e Lotito sono in pressing su Felipe Anderson per convincerlo a firmare il rinnovo . Lo scrive questa mattina Il Messaggero. Soprattutto... (calciomercato)

... sicuramente fino a giugno, ci sono Dusan Vlahovic della Juventus e Felipe Anderson della. L'... La società diha deciso di non vendere il giocatore, nonostante il contratto in scadenza il ...... sicuramente fino a giugno, ci sono Dusan Vlahovic della Juventus e Felipe Anderson della. L'... La società diha deciso di non vendere il giocatore, nonostante il contratto in scadenza il ...Claudio Lotito parla nel giorno del compleanno della Lazio e alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. ll presidente ha assistito all'allenemanto del pomeriggio a Formello, è vicino alla ...Bagno di folla nel centro sportivo biancoceleste per la seduta pomeridiana: un regalo della società nel giorno del compleanno e alla vigilia del derby ...