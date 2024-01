Lazio | le ultime dall’infermeria | Provedel non si allena

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sarri prepara il derby di Coppa Italia in programma domani Tre vittorie consecutive in campionato, laè in ripresa e punta adesso anche il derby di Coppa Italia in programma domani alle 18 contro la Roma. Dopo aver recuperato Romagnoli, si sono fermati Isaksen e Zaccagni, le cui condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime ore,