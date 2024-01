Lazio | Fabiani ribadisce | 'La proposta di rinnovo per Anderson è sempre valida'

Kamada resta , non sguarnirà il centrocampo. Una mezzala in più può arrivare comunque. In partenza c'è Basic , alleggerirà le casse, ha ricevuto una ... (247.libero)

La Lazio attende il momento opportuno per trovare qualche innesto alla portata: tre i nomi sul taccuino di Fabiani La Lazio per il momento ... (calcionews24)

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sul rinnovo di Felipe Anderson con i biancocelesti. Il tema del rinnovo di Felipe Anderson, in scadenza il prossimo 30 giugno, agita i pensieri del club. Ma le priorità sono dettate solamente dalla classifica: quest'anno è la Lazio a inseguire il quarto posto. Il tutto mentre il mercato ha cominciato a bussare alla porta di Formello. Continua a tenere banco la questione rinnovo di Felipe Anderson in casa Lazio. Per la società il calciatore rimane a prescindere incedibile a gennaio. Intervistato da "Il Messaggero", il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha ribadito l'incedibilità di Felipe Anderson, esterno brasiliano classe 1993 in scadenza di contratto, a stagione in corso: "Non ci ..."