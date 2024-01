Latina | tentarono di rapinare un furgone ed una farmacia | arrestati due esponenti di un sodalizio criminale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024 – La Polizia di Stato di, nella mattinata di ieri 8 gennaio, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 29enne e di un 22enne, indagati per il reato di tentata rapina aggravata. L’emissione di tale provvedimento restrittivo si inserisce nell’alveo delle indagini svolte dalla Squadra Mobile dicon il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma, culminate lo scorso 19 dicembre nell’esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti, tra gli altri, di alcuni dei membri di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti (cocaina, crack e hashish), attiva nella periferia die, in particolare, nella zona dei cd. Palazzi bianchi. Gli indagati, ritenuti ...