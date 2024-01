Latina | incendio in un’azienda agricola | le fiamme distruggono un fienile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’allarme alla centrale operativa dei Vigili del fuoco diper l’inè scattato alle 20 di ieri, lunedì 8 gennaio. I soccorsi si sono precipitati sul posto per verificare quanto stava succedendo e dare il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Distrutto dalleilQuando il personale dei Vigili del fuoco è arrivato sulla via Litoranea nei pressi dell’incrocio con via del Lido, hanno dovuto constatare che effettivamente era in corso un vastoall’interno diprivata.alte e persistenti alimentate dal materiale avvolto dal fuoco. Gli operatori, infatti, hanno rilevato che l’aveva coinvolto, totalmente, un ...