Latina Incendio all’interno di un’azienda agricola | fiamme avvolgono un capannone

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 9 gennaio 2024)– Poco dopo le 20 di ieri, 8 Gennaio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al numero unico d’emergenza per un. Sul posto in via Litoranea nei pressi dell’incrocio con via del Lido, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco L'articolo Temporeale Quotidiano.