Larissa Iapichino debutta ad Ancona! Test in un’altra specialità per preparare il salto in lungo

(Di martedì 9 gennaio 2024)farà il proprio debutto stagionale nella giornata di domenica 14 gennaio. La toscana ha scelto i 60 metri per scaldare i motori in avvio di un’annata agonistica che propone i Mondiali Indoor, gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. La figlia di Fiona May scenderà in pista al PalaIndoor di Ancona per un primosulla velocità, in chiara funzione del suoin. Nelladi riferimento, dove è stata argento agli ultimi Europei in sala e finalista ai Mondiali di Budapest, esordirà il prossimo 4 febbraio all’Istaf Indoor di Dusseldorf insieme a tante big mondiali (tra cui Malaiko Mihambo, Jazmin Sawyers e Maryna Bekh-Romanchuk)., uscita dalle Fiamme Gialle e dunque in gara con la maglia ...