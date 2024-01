L' Arabia Saudita vuole normalizzare le relazioni con Israele ma ci vuole la creazione dello stato di Palestina

OSIMHEN IN, KVARA NO - 'Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera "Lo dico adesso, andrà a giocare inin estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento innemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente ...Ancelotti su, Rudiger, Tchouameni e Camavinga Lapidario il commento in realazioni a eventuali offerte dell': "No, devono essersi dimenticati" . I recuperi e Rudiger : "La sua migliore ...Parola apparse sul sito del Barcellona per aggiornate i tifosi blaugrana sulle norme di comportamento da tenere nel caso si rechino in Arabia Saudita per sostenere la squadra di Xavi impegnata nella ...Parola apparse sul sito del Barcellona per aggiornate i tifosi blaugrana sulle norme di comportamento da tenere nel caso si rechino in Arabia Saudita per sostenere la squadra di Xavi impegnata nella ...