L' Aquila in Corsa per Capitale Italiana della Cultura 2026 | Il Video della Candidatura

... oltre L', sono inanche Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso, Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena). Link ...... vicini non da ora a Pezzopane, oltre alla consigliera comunale di L'coraggiosa, Simona ... candidati in un territorio dove già troppi sono gli aspiranti inquilini dell'Emiciclo in, come ...il video promosso dall’amministrazione comunale per supportare la candidatura della città a Capitale Italiana della cultura per il 2026.Lo striscione di Maurizio Nannucci sui cieli della conca aquilana. Musica e danza in quota. Esposizioni permanenti e temporanee nei musei cittadini, Cantieri dell'Immaginario e Perdonanza celestiniana ...