L' Aquila in Corsa per Capitale Italiana della Cultura 2026 | Il Video della Candidatura

L'- Entra finalmente nel vivo la gara per il mega appalto da 137 milioni di euro per il servizio di pulizia e sanificazione, per cinque anni, degli ospedali, presidi sanitari e sedi delle quattro ...... nell'edizione 2022, spostata al 25 aprile per ragioni di Covid, a dare il via fu Vito Dell', ... Ladi Miguel sarà anche un omaggio alla memoria di Gianni Bondini, il giornalista ...Conto alla rovescia per la gara che negli anni ha avuto partecipanti importanti e speciali: da Rosolino a Palmisano, da Sensini a Dell'Aquila, starter nell'edizione del 2022.presso l’aula magna del Tribunale dell’Aquila, le udienze del processo d’appello per la tragedia di Rigopiano: un calendario fitto di due udienze a settimana in vista della sentenza prevista per il 9 ...