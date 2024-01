L' amore bugiardo | la triste fine di una coppia newyorkese

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'Canale 9 ore 23.35 Con Ben Affleck, Rosamund Pike e Tyler Perry. Regia di David Fincher. Produzione USA 2014. Durata: 2 ore e 19 minuti LA TRAMA Nick e Amy qualche anno prima erano unarampante a New York. Ma dopo alcuni rovesci sono stati costretti a trasferirsi in una città di provincia nel Missouri. Lì conducono una vita abbastanza frustrante, fino al giorno in cui Amy sparisce. In città tanti sospettano che sia stata uccisa e che l'assassino sia proprio Nick che passa alcuni mesi segnato a dito. In realtà Amy è scomparsa di sua volontà e s'è ricostruita una vita altrove. Decisamente è stato meglio perderla che trovarla. PERCHE' VEDERLO perchè Fincher (che 25 anni fa si mise in luce con "Seven" e che recentemente è riapparso in formissima con "The killer") decisamente ...