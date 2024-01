L’agente di Nehuen Perez | “C’è l’interesse concreto del Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“al? Non ci sono ancora certezze, ma la verità è che c’è un interesse”. Lo ha detto nella trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Radio Crc Federico Raspanti, agente del difensore centrale dell’Udinese. La trattativa con ilsta procedendo veloce, per la volontà di De Laurentiis di prendere un centrale che rafforzi la difesa e abbia già esperienza in Italia. “– ha detto il procuratore dell’argentino – è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza all’Atletico Madrid e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani: il Milan e la Fiorentina, in particolare, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. C’è stato ovviamente ...