L’agente di Kvara | «Adesso aspetta qualcosa di meglio Ho avuto contatti anche Barça e Manchester»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024)di: «di. Hocon tanti club,e Mster» Mamuka Jugeli,di Khvichatskhelia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista georgiano di First Channel, Tsotne Kinkladze: «Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che iltskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real? Hocon tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sonoBarcellona e Mster, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i ...