Ladri in casa | portati via preziosi | denaro contante e armi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in un’abitazione nella tarda serata di ieri in contrada Torre Alfieri a Benevento. Ignoti, dopo essere entrati all’interno dell’appartamento, hanno rubato un computer,incustodito in una cassaforte insieme ad una rivoltella e ad un fucile. Sul posto per effettuare i rilievi sono giunti i Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.