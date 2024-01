L' acqua in bottiglia contiene centinaia di migliaia di frammenti di plastica

L'inpotrebbe contenere centinaia di migliaia di nanoplastiche, non considerate nei controlli e nelle analisi precedenti. A lanciare l'allarme uno studio, pubblicato sulla rivista ...PUBBLICITÀ Plastica dappertutto, anche in un bicchiere d'. Un nuovo studio della Columbia University rivela che un litro diinpotrebbe contenere fino a 370.000 microscopiche particelle di plastica , 100 volte di più in rapporto alla stima precedente. La media è di 240.000 frammenti per litro. L'...Il gasatore d'acqua SodaStream Gaia è un ottimo compagno per chi ama l'acqua frizzante, vuole risparmiare e produrre anche meno plastica.L'acqua in bottiglia potrebbe contenere centinaia di migliaia di nanoplastiche, non considerate nei controlli e nelle analisi precedenti. A lanciare l'allarme uno studio, pubblicato sulla rivista Proc ...