La vicenda Henderson insegna che non vanno accettate le pretese dei calciatori

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caro Napolista, prendo spunto dal pezzo “moralistico” che riguardae i suoi guadagni sauditi per proporre, ancora una volta, alcune riflessioni. Leggo da molte settimane invettive contro Aurelio De Laurentiis e la sua gestione sbagliata del post-scudetto su tutte le testate. Non posso che essere d’accordo. Aggiungerei che la mia stima verso il presidente è crollata dopo la foto con gli ultras; seppur riconoscendo la difficoltà di gestire la situazione una volta sceso in campo addirittura il ministro dell’Interno e il prefetto, credo non sarebbe stato plausibile rifiutare l’incontro, ma almeno avrebbe potuto evitare foto ed esondazioni social. I nodi che vengono al pettine sono diversi: perché così tanti tecnici hanno rifiutato la panchina della squadra campione d’Italia? Davvero l’ego ipertrofico del presidente ha tracimato tanto da travolgere anche ...